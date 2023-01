Hasebe will im März über Weitermachen entscheiden

Dubai (dpa) - . Eintracht Frankfurts Routinier Makoto Hasebe denkt kurz vor seinem 39. Geburtstag über die Fortsetzung seiner Fußball-Karriere nach. „Momentan fühle ich mich sehr gut, ich weiß aber nicht, was im Januar und Februar passiert. Wenn ich mich gut fühle, mache ich weiter. Wenn nicht, dann nicht. Ich entscheide im März“, sagte der Japaner nach übereinstimmenden Medienberichten am Donnerstag im Trainingslager des hessischen Bundesligisten in Dubai.