Haupt- und Realschulprüfungen haben begonnen

Während die Hauptschüler am Montag mit Mathematik starteten und am Mittwoch und Freitag ihre schriftlichen Prüfungen in Deutsch und Englisch absolvieren, stehen für die Realschülerinnen- und -schüler nach den Deutsch-Abschlussarbeiten noch die Prüfungen in Englisch an diesem Mittwoch und Mathematik an diesem Freitag an. Nachholtermine finden dann vom 13. bis 15. Juni statt.