Hauptwache wegen granatenähnlichen Gegenstands gesperrt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Nach dem Fund eines handgranatenähnlichen Gegenstandes ist am Dienstagmorgen für über drei Stunden die B-Ebene der Hauptwache in Frankfurt gesperrt worden. Experten des Landeskriminalamts (LKA) hätten den Gegenstand gesichert und mit zur Untersuchung nach Wiesbaden genommen, sagte ein Polizeisprecher in Frankfurt am Dienstagvormittag. Wann das Untersuchungsergebnis vorliege, könne bislang nicht abgeschätzt werden. Der Gegenstand sei in den frühen Morgenstunden entdeckt worden. Weitere Details, etwa zur Auffindesituation, nannte der Sprecher nicht.