Haus des „Kannibalen von Rotenburg“ durch Feuer zerstört

Rotenburg an der Fulda (dpa) - . Es ist ein Gebäude von fragwürdiger Berühmtheit: Das frühere Wohnhaus des als „Kannibalen von Rotenburg“ bekannt gewordenen Armin Meiwes hat in der Nacht gebrannt. Durch die Flammen seien Teile des Fachwerkhauses eingestürzt, teilte die Polizei am Montag mit. Die Beamten bestätigen, dass es sich um das Haus von Meiwes handelte. Zuvor hatte die „Hessenschau“ des HR darüber berichtet. Ob er offiziell noch Eigentümer des Hauses ist, konnte die Polizei nicht sagen.