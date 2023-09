Haus & Grund will mehr Spielraum für Immobilien-Eigentümer

Für eine Trendumkehr müssten alle Hebel in Bewegung gesetzt werden. „Alle Bauvorschriften in Hessen gehören auf den Prüfstand. Das Paragrafendickicht muss gelichtet werden, Planungs- und Genehmigungsverfahren müssen doppelt so schnell ablaufen wie bisher.“ Zudem dürfe sich der Wohnungsbau nicht noch mehr verteuern. Dazu brauche es verfügbare und bezahlbare Grundstücke, entschlackte Bebauungspläne, schnelle Genehmigungsprozesse und „etwas mehr wirtschaftlichen Realismus“, erklärte der Verbandsfunktionär.