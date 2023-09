Hausbrand: Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung

Gießen (dpa/lhe) - . Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Gießen ermittelt die Polizei wegen möglicher fahrlässiger Brandstiftung. Das Feuer war am Sonntagmittag im Keller ausgebrochen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Feuerwehr hatte mehrere Bewohner mit Leitern aus dem Haus gerettet. Insgesamt erlitten 22 Menschen Rauchgasvergiftungen, von denen 3 in eine Klinik gebracht wurden. Unter den Verletzten waren auch 4 Feuerwehrleute. Am Sonntag hatte die Polizei zunächst nur von einer leichtverletzten Person berichtet.