Hausbrand mit 300.000 Euro Schaden: Schulausfall

Biebergemünd (dpa/lhe) - . Bei dem Brand eines Einfamilienhauses im Main-Kinzig-Kreis ist ersten Schätzungen nach ein Schaden von 300.000 Euro entstanden. Das Haus ist teilweise bis auf die Mauern niedergebrannt, die Löscharbeiten sollen bis in den Vormittag hinein dauern, wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen sagte. Der 66 Jahre alte Bewohner blieb unverletzt. Warum das Feuer in der Nacht im Biebergemünder Ortsteils Kassel ausbrach, war zunächst unklar. Aufgrund der Rauchentwicklung und der Löscharbeiten fällt in der benachbarten Grundschule der Unterricht am Donnerstag aus.