Haushaltshilfe verhindert Trickbetrug bei 89-Jähriger

Neu-Anspach (dpa/lhe) - . Eine Haushaltshilfe hat eine 89-Jährige davor bewahrt, 125.000 Euro an Trickbetrüger zu zahlen. Die Betrüger meldeten sich am Mittwoch mit einem sogenannten Schockanruf bei der 89-Jährigen in Neu-Anspach (Hochtaunuskreis), wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie täuschten vor, ihr vermeintlicher Enkel habe einen tödlichen Unfall verursacht und die Frau müsse nun die Kaution bezahlen. Beim Telefongespräch spielten die Betrüger den Enkel, dann die Polizei und schließlich die Staatsanwaltschaft.