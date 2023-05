Haussperling wieder die Nummer eins in hessischen Gärten

Wetzlar (dpa/lhe) - . Der Haussperling hat es auch dieses Jahr bei einer Zählaktion in hessischen Parks und Gärten auf Platz eins geschafft. Er sei bei der „Stunde der Gartenvögel“ am zweiten Mai-Wochenende der am häufigsten gesichtete Vogel gewesen, teilte der Naturschutzbund Nabu in Wetzlar am Freitag mit. In fast drei Viertel der Gärten wurden Haussperlinge gesichtet, pro Garten waren es im Schnitt fünf dieser Vögel. In der Rangliste folgten wie bei der Zählung im vergangenen Jahr Amsel, Kohlmeise und Star.