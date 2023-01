Haustierregister: Hunderte Hunde an Silvester entlaufen

Sulzbach (dpa/lhe) - . Das Haustierregister Tasso hat an Silvester und Neujahr über 660 entlaufene Hunde registriert. Vor allem in der Zeit zwischen Mitternacht und 1.00 Uhr hätten viele Tierhalter ihren Hund als vermisst gemeldet, teilte der Tierschutzverein im hessischen Sulzbach am Mittwoch mit. Einige der Hunde würden immer noch gesucht.