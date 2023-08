Hausverbot sorgt für handfesten Streit vor Kiosk

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Vor einem Kiosk in Frankfurt ist es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, gerieten ein 40-jähriger Kioskangestellter und ein anderer Mann am Freitagabend in Streit, weil der Verkäufer den 32-Jährigen wegen eines Hausverbots nicht in den Verkaufsraum ließ. Das habe den Mann derart in Rage gebracht, dass er ein Messer zog und dem Verkäufer drohte. Der 40-Jährige flüchtete in das Geschäft und schloss von innen ab.