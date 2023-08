Heißes Wetter in Hessen: Bis zu 34 Grad erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - . Die Menschen in Hessen müssen sich am Wochenende auf starke Wärmebelastung einstellen. Die Temperaturen steigen am Samstag voraussichtlich auf 30 bis 34 Grad, in Hochlagen auf um die 28 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD)in Offenbach mitteilte. Es ist demnach oft bewölkt und zunächst trocken. Für den Nachmittag rechnen die Meteorologen örtlich mit Schauern. Einzelne Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen sind demnach möglich.