Heiter bis wolkig an Ostern - dazu fast 20 Grad möglich

Offenbach (dpa/lhe) - . Frühlingshafte Temperaturen von fast 20 Grad sind an Ostern in Hessen möglich. Am Montag liegen die Höchstwerte zwischen 16 und 19 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte. In Gipfellagen bleibt es bei zwölf Grad. Dazu ist es meist heiter, bevor sich im Tagesverlauf Wolken verdichten. Der Ostersonntag ist heiter bis wolkig und weitgehend niederschlagsfrei, wie der DWD vorhersagte. Es wird zwischen 13 und 16 Grad mild, auf den Bergen ist es kühler mit 9 Grad.