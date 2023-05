Heitere Tage in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - . In den kommenden Tagen zeigt sich in Hessen vielerorts die Sonne. Der Mittwoch beginnt heiter bis sonnig, ehe Wolken über das Land ziehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. In Südhessen können die Menschen sich auf längere sonnige Phasen freuen. In Nordhessen fällt der ein oder andere Regentropfen, ansonsten bleibt es größtenteils trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 15 und 17 Grad im Süden und 12 bis 15 Grad im Norden Hessens. Im Bergland bleibt es kühler.