Heiteres bis sonniges Wetter in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - . In den kommenden Tagen soll das Wetter in Hessen größtenteils freundlich werden. Am Donnerstag wird es heiter bis sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 24 Grad, es bleibt trocken. Mit vielerorts blauem Himmel und Sonne geht es am Freitag weiter. Dann erwarten die Meteorologen maximal 23 bis 26 Grad.