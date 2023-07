Heiteres Sommerwetter zum Wochenstart

Offenbach (dpa/lhe) - . Zum Wochenstart erwartet die Hessen heiteres Sommerwetter. Am Montag bleibe es niederschlagsfrei bei bis zu 29 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mit. Die höchsten Temperaturen würden südlich des Mains erreicht, in Hochlagen seien maximal 22 Grad drin. Auch der Dienstag komme voraussichtlich heiter und trocken daher bei Höchstwerten von 26 bis 30 Grad, in höheren Lagen 23 bis 26 Grad. Erst zur Wochenmitte werde es bewölkter und es könnten zeitweise Schauer aufziehen. Mit maximal 28 Grad bleibt es laut DWD aber warm.