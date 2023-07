Heizen mit Abwärme: Kommunen wollen Rechenzentren nutzen

In Frankfurt gibt es mehrere entsprechende Vorhaben. Im Stadtteil Gallus soll ein Rechenzentrum rund 1300 Wohnungen in einem Neubaugebiet in der Nachbarschaft mitheizen. Im Stadtteil Griesheim sollen ab dem Jahr 2025 bis zu 1000 Haushalte Abwärme von drei Rechenzentren nutzen, dazu werden Häuser eigens umgerüstet. Die Räume der bekannten Disco und Konzertbühne „Batschkapp“ sollen ab Mitte 2024 von einem benachbarten Rechenzentrum profitieren. In einem weiteren Projekt könnte Abwärme aus dem Frankfurter Stadtteil Sossenheim in die Nachbarstadt Eschborn fließen.