Heizgerät sorgt für Gasalarm in Mehrfamilienhaus

Babenhausen (dpa/lhe) - . Eine defekte Heizung in einem Mehrfamilienhaus in Südhessen hat für erhöhte Kohlenmonoxid-Werte gesorgt. Acht Bewohner des Gebäudes in Babenhausen (Landkreis Darmstadt-Dieburg) hätten am Dienstagabend über Übelkeit und Kopfschmerzen geklagt, teilte die Polizei in Darmstadt am Mittwoch mit. Eine 14-Jährige sei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden.