Herbert-Quandt-Medien-Preis an fünf Journalisten

Marc Neller und Benedikt Fuest werden für ihren Report „Die Herren des Lichts“ ausgezeichnet, der in der „Welt am Sonntag“ erschien. Sie erhielten Zugang zur Computerchip-Industrie, die Betriebsgeheimnisse streng hütet, wie die Stiftung mitteilte. Erik Hane stelle in der ZDF-Dokumentation „Blackout in Deutschland - Horrorszenario oder reale Gefahr?“ eine „nüchterne Bestandsaufnahme der Chancen und Risiken der angestrebten Energiewende“ vor.