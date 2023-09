Herbst in Hessen: Kraniche, Kastanien: Und kaum Kürbisse

Im Frankfurt können Kinder wieder Kastanien verkaufen, die an Wildtiere im Stadtwald verfüttert werden. „Bereits seit über 50 Jahren liefern Kinder ihre in Körben und Säcken gesammelten Kastanien bei den Försterinnen und Förstern ab und bekommen ein kleines Taschengeld dafür“, hieß es. So wird auf einer großen Waage das Gewicht ermittelt und pro Kilo gibt es 10 Cent. Der traditionelle Kastanienankauf findet an zwei Terminen statt: am 26. September in der Revierförsterei Schwanheim und am Donnerstag, 19. Oktober im Informationszentrum StadtWaldHaus/Fasanerie. Die Organisatoren betonen aber auch: „Die Kastanien dürfen nicht schimmlig sein. Eicheln werden nicht angenommen.“