Offenbach (dpa/lhe) - . Zum Start in die Woche erwartet die Menschen in Hessen Herbstwetter mit Wolken und Regen. Am Montag sei es zum Start in den Tag nach Nebelauflösung zunächst noch heiter, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Sonntag mit. Im Verlauf des Tages verdichte sich allerdings die Bewölkung und am Abend fange es vom Süden her an zu regnen.