Hersteller ruft Chargen von funny-frisch Brezli 160g zurück

Köln (dpa) - . Der Snack-Hersteller Intersnack SE in Köln hat Packungen des Produkts funny-frisch Brezli 160g zurückgerufen. In wenigen Packungen seien irrtümlich zusätzlich zum eigentlichen Produkt einige Cracker abgefüllt, die Milch enthalten, teilte das Unternehmen am Donnerstag auf dem Portal Lebensmittelwarnung.de mit.