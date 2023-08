Hertha startet mit zwei Niederlagen

Berlin (dpa) - . Für einen Moment verstummten die bis dahin unermüdlich singenden Hertha-Fans. Der Schuss von Lasse Günther saß. Der Fehlstart des Bundesliga-Absteigers in der zweiten Liga war perfekt. Die Mannschaft von Trainer Pal Dardai verlor das erste Heimspiel der Saison am 2. Spieltag gegen Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden 0:1 (0:0). Vor 40.075 Zuschauern und Zuschauerinnen im Berliner Olympiastadion traf der eingewechselte Günther am Freitagabend in der zweiten Minute der Nachspielzeit für die Gäste mit einem Schuss, der vom Innenpfosten ins Tor prallte.