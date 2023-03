„Herz, Härte und Hightech“: Hessen-CDU startet in Wahlkampf

Dobrindt sagte, in Berlin tage mit der Ampel-Koalition an diesem Wochenende „der Zank, das Zaudern und das Zögern“, in Fulda hingegen mit CDU und CSU die Zuversicht. „Während andere die Zukunft verspielen, den Wohlstand verspielen, sich gegen die Technologien setzen, sind wir diejenigen, die explizit Zukunft, Wachstum, Wohlstand zusammendenken“, sagte Dobrindt. Auch in Bayern wird am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Es gehe darum, erfolgreiche Ministerpräsidenten in beiden Ländern wiederzuwählen, so Dobrindt. „Es geht aber auch darum, deutlich zu zeigen gegenüber der Streitampel in Berlin, dass wir das bessere Modell, die bessere Option für Deutschland sind.“