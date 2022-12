Hessen am Mittag: Das müssen Sie heute wissen

Hessen. Feuerwehr und Polizei sind seit dem frühen Freitagmorgen in Berlin-Mitte im Großeinsatz. Das Groß-Aquarium „Aqua-Dom” in Berlin-Mitte mit 1.000 Kubikmetern Wasser ist geplatzt. Die 1.500 Fische sind wohl zum weitaus größten Teil tot. Zwei Menschen wurden durch Glassplitter leicht verletzt. Sie seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Aquarium sei „schlagartig” geplatzt, sagte ein Feuerwehrsprecher: Das Wasser dieses Aquariums ist nahezu komplett ausgetreten, sowohl in dem Gebäude, als auch auf die Karl-Liebknecht-Straße. Vielleicht sollte man in Zukunft mit derart großen Show-Projekten vorsichtiger planen.