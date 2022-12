Hessen am Mittag: Das müssen Sie heute wissen

Auch in Wiesbaden wurde das Fortkommen auf den spiegelglatten Straßen und Wegen zur Rutschpartie. Angesichts der Wettervorhersagen hatten erste Schulen schon am Sonntag beschlossen, auf die Präsenzpflicht am Montag zu verzichten, so etwa die Limesschule in Idstein und die Silberbachschule in Taunusstein (Rheingau-Taunus-Kreis); in Wiesbaden sagte die Johannes-Maaß-Grundschule spontan den Unterricht ab, weiterführende Schulen wie Dilthey- oder Elly-Heuss-Gymnasien überließen es schon am Vorabend den Eltern, die Kinder aufgrund der Witterungsbedingungen zuhause zu lassen.