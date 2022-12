Hessen am Mittag: Das müssen Sie heute wissen

Es geht übrigens um „freigemessenes“ Material, dessen radioaktive Belastung unter dem Grenzwert von zehn Mikrosievert liegt. Das gilt dann gar nicht mehr als Atommüll. Fachleute sagen: In Flugzeugen bekommt man mehr Strahlung ab. Allerdings ist man ihr dort nicht so lange ausgesetzt. Ist eh egal, der Grenzwert hat bei der „Wir werden alle sterben an diesen Atomen“-Lobby ohnehin keinen Kredit. Die Parole „Folgt der Wissenschaft“ gilt auch hier nur so lange, wie die Wissenschaft dem eigenen Weltbild folgt. Und sei es noch so krude.