Hessen am Mittag: Das müssen Sie heute wissen

Hessen. Nur noch drei Tage. Jetzt sind wir also im Endspurt vor Weihnachten. Ja, auch ich muss noch Geschenke verpacken – und sogar noch ein paar letzte Dinge besorgen, Lebensmittel für die Festessen einkaufen, einen Kuchen backen und einiges mehr. Naja, und arbeiten muss ich ja auch noch bis zum 23. Mein Weihnachtsbaum steht immerhin schon seit gestern. Wie in all den Jahren zuvor wird trotz aller Hektik am Ende wieder alles geschafft sein. Zumindest wird niemand hungern und frieren, und eine schön geschmückte Wohnung gibt es auch. Das ist doch ganz viel in diesen Zeiten. Und daran sollten wir uns alle erinnern, falls es hier und da dann doch Stress gibt, weil der Baum schief oder der Braten zu fest ist. Weihnachten und zwischen den Jahren sollte schließlich auch die Zeit sein, um Momente der Stille zu genießen. In unserer durchlärmten Welt bedeutet Stille die absolute Ausnahme. Zumindest eine Stunde am Tag sollte man dafür reservieren. Und das geht zum Beispiel auch ganz gut beim Lesen. Hier nun unsere Empfehlungen für heute.