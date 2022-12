Hessen am Mittag: Das müssen Sie heute wissen

Zwei Lichtschimmer gab es in dieser Woche aber doch: Zum einen hat Deutschland 20 sogenannte Benin-Bronzen an Nigeria zurückgegeben. Unschätzbar wertvolle Kunstwerke, die neben Bronze auch aus Elfenbein und anderen Materialien gefertigt sind, größtenteils aus britischen Plünderungen im Jahr 1897 stammen und später in deutschen Museen landeten. Und dann sind da noch die Niederlande, die erstmals für ein besonders beschämendes Kapitel ihrer Kolonialgeschichte um Entschuldigung gebeten haben: die Versklavung Hunderttausender in Afrika, Südostasien und Südamerika. Für die stolze Seefahrernation gilt das 17. Jahrhundert als Goldenes Zeitalter – für ihre Opfer war der Glanz der Reichen jedoch mit unermesslichem Leid verbunden. Doch nun, so scheint es, besinnen sich Europas ehemalige Kolonialmächte ihrer Vergangenheit. Und arbeiten diese, wenn auch viel zu spät, langsam auf.