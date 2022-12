Hessen am Mittag: Das müssen Sie heute wissen

Die Zahl der Kliniken mit Geburtsstation hat in den vergangenen 20 Jahren auch in Hessen und Rheinland-Pfalz dramatisch abgenommen, jüngstes Beispiel für eine Schließung sind die Dill-Kliniken in Dillenburg. Seit 2000 sind in beiden Bundesländern insgesamt mehr als 50 Geburtsstationen verschwunden. Woran das liegt und welche Folgen das für werdende Eltern haben kann, hat meine Kollegin Elisabeth Saller zusammengetragen. Die Klinikbetreiber nennen die Fallpauschalen als einen Grund für die Schließungen: Hohen Fixkosten stehen unsichere Vergütungen gegenüber, Geburtshilfe lohnt sich finanziell nur in großen Häusern. Schuld ist also das Krankenhaus-Finanzierungssystem, das Gesundheitsminister Lauterbach ohnehin reformieren möchte. Aber auch die Eltern tragen zur Ausdünnung des Angebots bei, indem sie oft aus nachvollziehbaren Gründen eine große Klinik mit angeschlossener Pädiatrie ansteuern. Doch wo zu wenige Kinder auf die Welt geholt werden, fehlen irgendwann auch Ärzte und Hebammen. Ein Dilemma, befindet meine Kollegin in ihrem Kommentar.