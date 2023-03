Hessen am Mittag: Das müssen Sie heute wissen

Vielleicht endet es ja sogar in Bachmut besser, als ich dachte. In einem Kommentar vermute ich, dass die ukrainischen Truppen in der verwüsteten Kleinstadt dem russischen Ansturm nicht mehr lange würden standhalten können. Nie hätte ich mich lieber geirrt, und zumindest der Fachmann Nico Lange versichert, dass Russland an der Front weiter viel Blut verliere, aber wenig Fortschritt mache.