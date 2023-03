Hessen an Kontrollen des Zolls zu Mindestlohn beteiligt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . An bundesweiten Schwerpunktkontrollen zur Einhaltung des Mindestlohns haben sich am Donnerstag auch knapp 50 Zöllnerinnen und Zöllner des Hauptzollamtes Frankfurt am Main beteiligt. Es hätten sich mehrere Hinweise auf Verstöße gegen das Mindestlohngesetz sowie gegen ausländerrechtliche Bestimmungen ergeben, teilte das Hauptzollamt mit. Zwei Arbeitnehmer seien wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts vorläufig festgenommen worden. In mindestens 40 Fällen seien weitere Prüfungen notwendig.