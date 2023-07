Hessen begrüßt neues Konzept bei Bundesjugendspielen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Das neue Konzept für die Bundesjugendspiele in Grundschulen ab kommendem Schuljahr wird in Hessen von der Gewerkschaft und dem Kultusministerium begrüßt. Die bundesweite Ausschreibung der Sportveranstaltung sieht erstmals für das Schuljahr 2023/24 vor, dass die Disziplinen Leichtathletik und Schwimmen in den Klassenstufen 1 bis 4 nur noch als bewegungsorientierter Wettbewerb ausgetragen werden, nicht mehr als leistungsorientierter Wettkampf.