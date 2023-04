Hessen beschließt Förderung für mehr Barrierefreiheit

Wiesbaden (dpa/lrs) - . Die hessische Landesregierung will jährlich mindestens 8,5 Millionen Euro in Barrierefreiheit in Kommunen investieren. Eine neue Förderrichtlinie solle Kommunen beim Abbau von Barrieren unterstützen, teilte das Sozialministerium in Wiesbaden am Dienstag mit. „Damit setzen wir die UN-Behindertenrechtskonvention in Hessen weiter konsequent um“, teilte Sozial- und Integrationsminister Kai Klose (Grüne) mit.