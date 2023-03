Hessen-CDU trifft sich im Wahljahr zur Auftaktklausur

Nach den Worten von Generalsekretär Manfred Pentz sind schon erste Wahlplakate zu sehen - bei denen sich die Hessen-CDU in einem neuen Look präsentiert. Bereits seit längerem ist klar, dass Ministerpräsident Boris Rhein als Spitzenkandidat in den Wahlkampf ziehen will. Die hessische CDU will bei einem Parteitag am 24. Juni in Darmstadt ihre Landesliste aufstellen und das Wahlprogramm verabschieden.