Hessen-CDU will Rhein zum Spitzenkandidaten küren

Darmstadt (dpa/lhe) - . Auf einem Parteitag am Samstag in Darmstadt will die Hessen-CDU ihren Vorsitzenden und Ministerpräsidenten Boris Rhein offiziell zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl küren. Auf der Tagesordnung steht die Abstimmung über die Landesliste der Partei - mit Rhein auf Platz 1. Auf den weiteren Plätzen folgen die CDU-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Ines Claus, und Landtagspräsidentin Astrid Wallmann. In Hessen wird am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt.