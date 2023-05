Hessen erhöht Zuschüsse und Darlehen im sozialen Wohnungsbau

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Mit günstigeren Förderbedingungen will Hessen den Bau von Sozialwohnungen ankurbeln. „Der Anstieg der Bau- und Finanzierungskosten soll die positive Entwicklung der vergangenen Jahre in Hessen nicht gefährden“, teilte Wohnungsbauminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Sonntag in Wiesbaden mit. Gerade im Vergleich zu den Kosten für nicht geförderten Wohnraum seien die Bedingungen für den sozialen Wohnungsbau damit besonders attraktiv. Die neuen Bedingungen gelten vom 30. Mai an.