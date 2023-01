Hessen erinnert an Opfer des Nationalsozialismus

„Die Erinnerung an die Opfer des Holocaust ist untrennbar verbunden mit einer Besinnung auf unsere gemeinsamen Grundwerte wie Demokratie, Rechtsstaat, Menschenrechte und die Würde des Menschen.“ Diese Grundwerte müssten gerade in Zeiten, in denen autoritäre Sehnsüchte und Verschwörungstheorien Konjunktur hätten, immer wieder aufs Neue verteidigt werden, forderte der Regierungschef. „Es ist unser aller Pflicht, dafür zu sorgen, dass Antisemitismus und Rassismus keinen Platz in unserer Gesellschaft haben.“