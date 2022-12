Hessen erlebte 2022 wärmstes Jahr seit Messbeginn

Zudem verzeichnete Hessen den sonnigsten März und an einigen Orten Rekordschneefälle im April. Der Dauersommer in den Monaten Juni, Juli und August erfreute Urlauber und Ausflügler, ließ aber auch vertrocknete Landschaften und verbrannte Wälder und Felder zurück. Es war nach DWD-Angaben der sonnigste und trockenste Sommer seit 1881 und damit seit Beginn der Aufzeichnungen. Erst der September brachte den langersehnten Niederschlag. Der Oktober 2022 war einer der beiden wärmsten in Hessen, gleichauf mit dem Oktober 2001.