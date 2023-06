Hessen-FDP strebt Wahlergebnis von zehn Prozent an

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die hessische FDP strebt bei der Landtagswahl am 8. Oktober ein Wahlergebnis von zehn Prozent an. Spitzenkandidat Stefan Naas sagte bei der Vorstellung der Wahlkampagne am Montag in Wiesbaden, seine Partei wolle stärker werden als 7,5 Prozent und ergänzte auf Nachfrage, mit 10 Prozent wäre er zufrieden. 2018 hatte die FDP bei der hessischen Landtagswahl 7,5 Prozent erlangt.