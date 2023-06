Hessen-FDP will Landtagswahlprogramm verabschieden

Wetzlar (dpa/lhe) - . Die hessische FDP will auf einem Parteitag am Samstag in Wetzlar (10.30 Uhr) ihr Programm für die Landtagswahl am 8. Oktober beschließen. Außerdem stehen Vorstandswahlen auf der Tagesordnung. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger will Landesvorsitzende der hessischen FDP bleiben. Sie hatte außerdem angekündigt, Moritz Promny für eine weitere Amtszeit als Generalsekretär vorzuschlagen. Auch die amtierenden stellvertretenden Landesvorsitzenden Wiebke Knell und Thorsten Lieb stellen sich zur Wiederwahl.