Hessen finden Abkühlung in Höhen und Stollen

Steinau/Willingen/Wiesbaden (dpa/lhe) - . Es gibt Orte in Hessen, die bieten in der aktuellen Sommerhitze ihren Besucherinnen und Besuchern eine angenehme Abkühlung. So ist es in der „Teufelshöhle“ in Steinau (Main-Kinzig-Kreis) aktuell acht Grad kühl, wie Höhlenführer Gordon Ulrich erklärt. „Hessen älteste Schau- und Tropfsteinhöhle“ bietet Besuchern aber nicht nur eine kühle Pause vom Hochsommer, sondern bizarre Gesteinsformationen, Stalaktiten und Stalagmiten.