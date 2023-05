Hessen fordert „Vielkläger-Gebühr“ für Querulanten

Wiesbaden/Berlin (dpa/lhe) - . Im Kampf gegen Querulanten, die Sozialgerichte mit einer Vielzahl von Klagen überfluten, macht sich Hessen für eine „Vielkläger-Gebühr“ stark. „Querulatorische Verfahren binden erhebliche personelle Ressourcen in der Justiz, ohne dass mit ihnen ein berechtigtes Rechtsschutzinteresse verfolgt wird“, erklärte Justizminister Roman Poseck (CDU) in Wiesbaden zum Start der Justizministerkonferenz am Donnerstag in Berlin.