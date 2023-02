Hessen führt digitalen Mängelmelder ein

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Kaputte Straßenlaternen, illegale Sperrmüllhaufen oder hetzerische Schmierereien: Über ein neues Meldeportal können sich Hessinnen und Hessen künftig online an die Polizei oder die Kommune wenden. Damit soll die Sicherheit und das Sicherheitsgefühl im unmittelbaren Lebensumfeld weiter verbessert werden, wie Innenminister Peter Beuth (CDU) und Landespolizeipräsident Robert Schäfer am Freitag in Wiesbaden erklärten.