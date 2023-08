Hessen gründen weiterhin häufig Unternehmen

Die häufigsten Felder für Gründer und Gründerinnen waren demnach Handel, Dienstleistungen und das Baugewerbe. Die im Vergleich zur Einwohnerzahl meisten Gründungen gab es in den IHK-Bezirken der Großstädte Offenbach und Frankfurt. Ausländer waren mit einem Anteil von 27 Prozent stärker vertreten als es ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung (18,4 Prozent) entsprochen hätte. Mehr als jeder dritte neue Gewerbebetrieb (37 Prozent) wurde von einer Frau gegründet. Die Kammern bieten bei Neugründungen und Unternehmensnachfolgen Beratung an.