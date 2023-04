Hessen hat Nachholbedarf bei E-Ladesäulen

Laut Bundesnetzagentur gab es Anfang dieses Jahres in Hessen 5319 normale Ladesäulen und 912 Schnelllader. Zum Vergleich ein Blick in die Nachbarländer: In NRW und Baden-Württemberg waren es mehr als doppelt so viele, in Bayern fast drei Mal so viele. In Rheinland-Pfalz und Thüringen waren es deutlich weniger.