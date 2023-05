Hessen hinkt bei Festlegung der Herbstschulferien hinterher

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Im Gegensatz zu allen anderen 15 Bundesländern stehen die Herbstschulferien 2024 in Hessen immer noch nicht fest. Philipp Bender, Sprecher des Kultusministeriums in Wiesbaden, sagte zwar am Donnerstag: „Wir gehen vom 14. bis 25. Oktober 2024 aus.“ Bis Ende nächster Woche (12. Mai) laufe aber noch die Frist für Stellungnahmen von Elternverbänden, Lehrergewerkschaften, Kirchen und weiteren Organisationen für sämtliche Oster-, Herbst- und Weihnachtsferien bis zum Jahr 2030 in Hessen.