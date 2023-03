Hessen importiert mehr Tulpenzwiebeln

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Rund 8,6 Millionen Tulpenzwiebeln hat Hessen im Jahr 2022 importiert. Das waren 21,5 Prozent mehr als im Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Das gesamte Pflanzgut für Tulpen sei 2022 wie im Vorjahr aus den Niederlanden gekommen. Die Blütezeit der Tulpen liegt je nach Sorte zwischen März und Juni. Der kalendarische Frühlingsanfang ist am kommenden Montag (20. März).