Hessen ist Spitzenstandort für Forschung und Gesundheit

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat die Initiativen und Investitionen der Landesregierung in Forschung und Gesundheit in Hessen gegen Oppositionskritik verteidigt. Hessen sei bei den Ausgaben für Forschung und Entwicklung sowie den Patentanmeldung bundesweit im oberen Drittel, erklärte der Regierungschef am Mittwoch im Landtag in Wiesbaden. Auch beim Anteil der IT-Beschäftigten sowie als Pharma- und Gesundheitsstandort liege Hessen bundesweit vorne.