Hessen: Knapp 3,2 Milliarden Euro in Finanzkraftausgleich

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Hessen hat im vergangenen Jahr knapp 3,2 Milliarden Euro in den Finanzkraftausgleich der Länder gezahlt. Pro Einwohner habe der hessische Beitrag damit bei 496 Euro gelegen, teilte Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) am Montag in Wiesbaden mit. Nur Bayern habe pro Kopf noch mehr in den Topf eingezahlt. Das früher als Länderfinanzausgleich bezeichnete System sorgt für eine Umverteilung von finanzstarken zu schwächeren Ländern.